https://news.day.az/society/1528836.html Устранены повреждения Дома-музея Джафара Джаббарлы
Устранены повреждения Дома-музея Джафара Джаббарлы
Завершены работы по восстановлению крыши здания Дома-музея Джафара Джаббарлы, расположенного в Хызынском районе, сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.
Работы, проведенные по поручению министерства, были завершены 15 января.
Отметим, что в результате сильного ветра во второй половине дня 13 января часть крыши здания Дома-музея Джафара Джаббарлы в Хызынском районе была снесена, были повреждены линии, обеспечивающие электроснабжение здания.
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