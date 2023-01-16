Устранены повреждения Дома-музея Джафара Джаббарлы

Завершены работы по восстановлению крыши здания Дома-музея Джафара Джаббарлы, расположенного в Хызынском районе, сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Работы, проведенные по поручению министерства, были завершены 15 января.

Отметим, что в результате сильного ветра во второй половине дня 13 января часть крыши здания Дома-музея Джафара Джаббарлы в Хызынском районе была снесена, были повреждены линии, обеспечивающие электроснабжение здания.