Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции в связи со снежной и дождливой погодой на территории Азербайджана в последние дни призвало водителей обеспечить чистоту государственных регистрационных знаков транспортных средств.

Как сообщили Day.Az в управлении, невыполнение данного требования расценивается как нарушение правил эксплуатации автомобиля и влечет административную ответственность.