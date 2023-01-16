https://news.day.az/society/1528865.html Дорожная полиция обратилась к водителям
Дорожная полиция обратилась к водителям
Главное управление Государственной дорожной полиции в связи со снежной и дождливой погодой на территории Азербайджана в последние дни призвало водителей обеспечить чистоту государственных регистрационных знаков транспортных средств.
Как сообщили Day.Az в управлении, невыполнение данного требования расценивается как нарушение правил эксплуатации автомобиля и влечет административную ответственность.
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