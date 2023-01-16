В Баку из автомбиля изьят автомат Калашникова

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района на основе поступившей оперативной информации, был задержан Азад Асланов, занимавшийся незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, во время обыска в его доме в поселке Маштага было обнаружено около 3 килограммов героина. Азад Асланов сказал, что приобрел наркотики с целью продажи.

В ходе еще одной операции, проведенной сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района был задержан человек, незаконно хранивший огнестрельное оружие. Рашад Рашидов был задержан на территории поселка Бильгя. В грузовом отсеке его автомобиля были обнаружены 1 автомат марки Калашникова, 3 патрона.

По фактам ведется расследование.