https://news.day.az/society/1528874.html Кадры наезда сотрудника ДПС на пешехода в Хачмазе - ВИДЕО
Кадры наезда сотрудника ДПС на пешехода в Хачмазе - ВИДЕО
В распоряжении Day.Az оказались кадры аварии, совершенной сотрудником Дорожно-патрульной службы на шоссе Худат - Хачмаз.
ДТП произошло на шоссе Худат - Хачмаз.
Автомобиль BMW, за рулем которого находился сотрудник Дорожно-патрульной службы (ДПС), сбил переходившего дорогу мужчину средних лет.
Полицейские доставили тяжело раненного пешехода в Республиканскую клиническую больницу имени академика М.Миргасымова в Баку.
Пострадавший помещен в реанимационное отделение.
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