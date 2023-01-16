Кадры наезда сотрудника ДПС на пешехода в Хачмазе
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В распоряжении  Day.Az оказались кадры аварии, совершенной сотрудником Дорожно-патрульной службы на шоссе Худат - Хачмаз.

ДТП произошло на шоссе Худат - Хачмаз.

Автомобиль BMW, за рулем которого находился сотрудник Дорожно-патрульной службы (ДПС), сбил переходившего дорогу мужчину средних лет.

Полицейские доставили тяжело раненного пешехода в Республиканскую клиническую больницу имени академика М.Миргасымова в Баку.

Пострадавший помещен в реанимационное отделение.