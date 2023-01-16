https://news.day.az/society/1528924.html Объявлены итоги экзамена по продолжению деятельности на госслужбе
Объявлены итоги экзамена по продолжению деятельности на госслужбе
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты тестового экзамена для продолжения деятельности на административных должностях государственной службы (группа ВВ), проведенного 15 января.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ГЭЦ Азербайджана.
Участники экзамена могут ознакомиться с результатами, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством операторов мобильной связи, или же по данной ссылке.
В экзамене приняли участие 118 кандидатов.
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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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