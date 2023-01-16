Объявлены итоги экзамена по продолжению деятельности на госслужбе
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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты тестового экзамена для продолжения деятельности на административных должностях государственной службы (группа ВВ), проведенного 15 января.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ГЭЦ Азербайджана.

Участники экзамена могут ознакомиться с результатами, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством операторов мобильной связи, или же по данной ссылке.

В экзамене приняли участие 118 кандидатов.

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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.