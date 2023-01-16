Объявлены итоги экзамена по продолжению деятельности на госслужбе

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты тестового экзамена для продолжения деятельности на административных должностях государственной службы (группа ВВ), проведенного 15 января.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ГЭЦ Азербайджана.

Участники экзамена могут ознакомиться с результатами, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством операторов мобильной связи, или же по данной ссылке.

В экзамене приняли участие 118 кандидатов.

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