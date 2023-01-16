В Гедабеке загорелся бензовоз

Прошлой ночью на горячую линию 112 МЧС поступила информация о возгорании бензовоза в городе Гедабек.

На место происшествия незамедлительно прибыли силы местного подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Как передает Day.Az, было установлено, что возгорание произошло в кабине грузового автомобиля Shacman, перевозившего 32 т дизельного топлива, существовала угроза перекидывания пламени на цистерну с горючим.

Благодаря оперативному вмешательству и профессионализму пожарных пожар был локализован и потушен в кратчайшие сроки.

В результате происшествия кабина автомобиля полностью сгорела, а остальная его часть, включая цистерну, была защищена от огня.

Подробности инцидента выясняются.