В Гедабеке загорелся бензовоз - ФОТО - ВИДЕО
Прошлой ночью на горячую линию 112 МЧС поступила информация о возгорании бензовоза в городе Гедабек.
На место происшествия незамедлительно прибыли силы местного подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Как передает Day.Az, было установлено, что возгорание произошло в кабине грузового автомобиля Shacman, перевозившего 32 т дизельного топлива, существовала угроза перекидывания пламени на цистерну с горючим.
Благодаря оперативному вмешательству и профессионализму пожарных пожар был локализован и потушен в кратчайшие сроки.
В результате происшествия кабина автомобиля полностью сгорела, а остальная его часть, включая цистерну, была защищена от огня.
Подробности инцидента выясняются.
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