Пожар в Гяндже

В Гяндже произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в здании Гянджинского государственного регионального колледжа.

В колледже внезапно вспыхнул пожар, на место происшествия были привлечены сотрудники МЧС.

Сообщается, что 11 студентов отравились дымом. Они были госпитализированы.

Причины пожара расследуются.