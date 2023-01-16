https://news.day.az/society/1528958.html Пожар в Гяндже - много пострадавших
Пожар в Гяндже - много пострадавших
В Гяндже произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в здании Гянджинского государственного регионального колледжа.
В колледже внезапно вспыхнул пожар, на место происшествия были привлечены сотрудники МЧС.
Сообщается, что 11 студентов отравились дымом. Они были госпитализированы.
Причины пожара расследуются.
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