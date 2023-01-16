В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, 11 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 379 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 872 человека вылечились, 10 050 скончались, число активных больных - 457.

За прошедшие сутки проведено 676 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 458 556 тестов.