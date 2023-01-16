https://news.day.az/society/1528962.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, 11 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 379 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 872 человека вылечились, 10 050 скончались, число активных больных - 457.
За прошедшие сутки проведено 676 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 458 556 тестов.
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