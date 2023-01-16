Землетрясение в Азербайджане

В Гобустанском районе произошло землетрясение.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, в 16:09 по местному времени в 13 км к северо-западу от станции Гобустан в Гобустанском районе было зафиксировано землетрясение.

Подземные толчки не ощущались.