Названо количество оползневых зон на территории Азербайджана
На территории Азербайджана насчитывается 99 локальных оползневых зон.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на брифинге для журналистов заявил председатель Правления Агентства геолого-разведочных работ Али Алиев.
По его словам, 42 из них - активные.
"Активные оползневые зоны привлечены к постоянному мониторингу. Это Абшеронские, Баильские, Бадамдарские, Бади-Кубинские, Карачухурские и Зыгские оползневые зоны и активные оползневые зоны в Астаре и Ленкорани, Губе, Гусаре, Шабране и Шамахе. Сегодня эти территории находятся под постоянным контролем. Согласно последнему мониторингу, в районах активного оползня ситуация стабильная. В настоящее время принимаются меры по предотвращению оползней на склоных Гюнешли и Бадамдар", - добавил Алиев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре