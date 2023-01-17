Наказаны иностранные граждане, нарушившие правила охоты

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов, были задержаны иностранные граждане, незаконно охотившиеся на территории села Халафли Имишлинского района.

Как сообщил Day.Az представитель службы Бахруз Магомедов, в ходе расследования было установлено, что браконьерами были гражданин Йеменской Республики Аль-Джабери Мохаммед Отман Хасан Мунеф и гражданин США Аль Сарадж Хамад.

"По данному факту в отношении виновных был составлен протокол и приняты соответствующие законодательные меры", - сказал Б.Магомедов.