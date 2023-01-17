В Геранбое найден гранатомет
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В Геранбое найден гранатомет.

Как сообщили во вторник Day.Az в МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Ходжалинского района, у села Еникенд Геранбойского района был обнаружен и изъят гранатомет типа"РПГ- 7В2".

По факту идет расследование.