https://news.day.az/society/1529192.html Вниманию желающих приобрести квартиру в Азербайджане
Вниманию желающих приобрести квартиру в Азербайджане
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана 23 января 2023 года в 10:00 начнет онлайн-продажу квартир в зданиях, расположенных в бакинских поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, а также в Абшеронском и Самухском районах.
Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, продажа квартир через портал ms.sosial.gov.az продлится до 1 июля 2023 года.
Представляем рекламно-пояснительный видеоролик с подробной информацией по выбору и покупке квартиры.
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