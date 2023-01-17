Вниманию желающих приобрести квартиру в Азербайджане

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана 23 января 2023 года в 10:00 начнет онлайн-продажу квартир в зданиях, расположенных в бакинских поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, а также в Абшеронском и Самухском районах.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, продажа квартир через портал ms.sosial.gov.az продлится до 1 июля 2023 года.

Представляем рекламно-пояснительный видеоролик с подробной информацией по выбору и покупке квартиры.