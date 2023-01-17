В Абшеронском районе снесен незаконно построенный объект

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжают реализацию совместных мер в отношении фактов незаконного строительства.

Как сообщили во вторник Day.Az в МЧС Азербайджана, был выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих документов и с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности на территории села Мамедли в Абшеронском районе.

В результате соответствующих мер, предпринятых Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарного надзора, незаконные строительные работы были прекращены и объект снесен.