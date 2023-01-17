Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла

По состоянию на 1 декабря 2022 года количество наемных работников в стране увеличилось на 27,6 тыс. человек или на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1732,5 человек. 903,3 тыс. из них осуществляли деятельность в государственном секторе экономики, 829,2 тыс. - в частном секторе.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что с января по ноябрь 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны выросла на 14,6 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 829,9 манатов.