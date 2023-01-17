В Баку таксист предложил женщине "сблизиться", полиция объявила розыск
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Водитель такси сделал непристойное предложение пассажирке, заказавшей ночью такси.

Соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Как передает Day.Az, по информации, водитель такси - мужчина средних лет предложил женщине "сблизиться".

Сотрудник пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов сообщил Bizim.Media, что полиция розыскивает таксиста, совершившего аморальные действия в отношении пассажирки.

"По каждому подобному обращению граждан проводится расследование", - сказал он.