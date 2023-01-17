https://news.day.az/society/1529221.html В Баку таксист предложил женщине "сблизиться", полиция объявила розыск - АУДИО
В Баку таксист предложил женщине "сблизиться", полиция объявила розыск - АУДИО
Водитель такси сделал непристойное предложение пассажирке, заказавшей ночью такси.
Соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Как передает Day.Az, по информации, водитель такси - мужчина средних лет предложил женщине "сблизиться".
Сотрудник пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов сообщил Bizim.Media, что полиция розыскивает таксиста, совершившего аморальные действия в отношении пассажирки.
"По каждому подобному обращению граждан проводится расследование", - сказал он.
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