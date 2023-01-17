https://news.day.az/society/1529223.html Генпрокурор Азербайджана встретился с новоназначенными судьями - ФОТО
Генпрокурор Азербайджана встретился с новоназначенными судьями - ФОТО
17 января состоялась встреча генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева с прокурорскими работниками, назначенными на должности судей.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в Генеральной прокуратуре.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре