Генпрокурор Азербайджана встретился с новоназначенными судьями
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17 января состоялась встреча генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева с прокурорскими работниками, назначенными на должности судей.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Генеральной прокуратуре.

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