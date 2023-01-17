Важная новость для лиц, занимающихся импортом и экспортом на территории Азербайджана

Внесены изменения в правила приобретения, хранения, продажи, распределения, выпуска, транспортировки, отгрузки и использования прекурсоров, требующих лицензии на импорт, экспорт, транзитную транспортировку и производство на территории Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно пояснительной записке к постановлению Кабинета министров №9, в постановлении регламентируется механизм пропуска прекурсоров в страну после проверки их соответствия годовому спросу.

В связи с этим предусмотрены положения об утверждении годового спроса на прекурсоры, а также о направлении в режиме реального времени министерствами экономики и здравоохранения принятых решений об изменении объема годового спроса в Государственный таможенный комитет для осуществления контроля за импортом и экспортом прекурсоров, транзитными перевозками.

Также в постановлении отражены положения о добавлении в обращение о годовом спросе на прекурсоры наименования прекурсоров, их кода по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, сведений об их происхождении и целях использования.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета, товарооборот Азербайджана с 10 странами - основными торговыми партнерами в январе - ноябре 2022 года составил 36,269 млрд долларов (рост за год составил 65,87%, или 14,403 млрд долларов).

По данным ведомства, Италия в указанный период сохранила статус крупнейшего торгового партнера Азербайджана с товарооборотом на уровне 17,724 млрд долларов (рост за год на 107,83%). Далее следуют: Турция - более 5,371 млрд долларов (рост за год на 28,46%) и Россия - 3,264 млрд долларов (рост за год на 22,9%).