https://news.day.az/society/1529250.html В Азербайджане повышена зарплата работников этих сфер
В Азербайджане повышена зарплата работников этих сфер
В Азербайджане повышена зарплата работников сфер, финансируемых из госбюджета.
Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Размер ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета и оплачиваемых согласно единой тарифной таблице, будет определяться в соответствии с приложением к подписанному постановлению.
Данное постановление действует с 1 января 2023 года.
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