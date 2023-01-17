https://news.day.az/society/1529252.html Хорошая новость для работающих в спортивной сфере
Хорошая новость для работающих в спортивной сфере
Ежемесячная должностная заработная плата главных специалистов по селекции в спортивной сфере повышена с 1 070 до 1 230 манатов.
Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее постановление принял Кабинет министров Азербайджана.
Постановление действует с 1 января 2023 года.
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