Хорошая новость для работающих в спортивной сфере
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Ежемесячная должностная заработная плата главных специалистов по селекции в спортивной сфере повышена с 1 070 до 1 230 манатов.

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее постановление принял Кабинет министров Азербайджана.

Постановление действует с 1 января 2023 года.