Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Джамиля Мамедли.

Об этом во вторник сообщил Day.Az главный инспектор Губинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана лейтенант полиции Хаял Талыбов.

Согласно информации, были выявлены основания для подозрения Мамедли Джамиля Гияс оглу в озвучивании 15 декабря 2022 года оскорбительных выражений с угрозами о применении насилия в адрес жителя района Дж.Агабалаева в ходе конфликта между сторонами и нанесении телесных повреждений Агалабаеву и его матери.

"В отношении Джамиля Мамедли возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия. Он не задержан", - сказал Талыбов.