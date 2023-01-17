https://news.day.az/society/1529274.html Мост перед Девичьей башней закрыт на ремонт
Мост перед Девичьей башней закрыт на ремонт
Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" заявляет, что мост, расположенный перед Девичьей башней, перекрыт в связи с ремонтом.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Управлении.
Было отмечено, что ремонтные работы моста планируется завершить до 10 февраля.
Администрация приносит извинения жителям и гостям Старого города за временные неудобства.
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