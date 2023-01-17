Мост перед Девичьей башней закрыт на ремонт

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" заявляет, что мост, расположенный перед Девичьей башней, перекрыт в связи с ремонтом.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Управлении.

Было отмечено, что ремонтные работы моста планируется завершить до 10 февраля.

Администрация приносит извинения жителям и гостям Старого города за временные неудобства.