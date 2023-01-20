Минуло 33 года со дня январских событий 1990 года в Баку. События 20 Января 1990 года вписаны в историю Азербайджана как скорбная, но в то же время славная и героическая страница.

В связи с 33-ей годовщиной январских событий в Баку руководство Министерства здравоохранения посетило Аллею шехидов и почтило память погибших за свободу нашей страны, передает Day.Az со ссылкой на ведомство.

"Стать Шехидом - наивысшая степень патриотизма. Жизненный путь, достигших этой вершины, считается славным и достойным подражания. 20 января 1990 года азербайджанский народ дал первых шехидов во имя свободы и независимости. Героические сыновья и дочери Родины, погибшие во имя свободы, вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа. В то же время 20 Января стал поворотной точкой в жизни азербайджанского народа. Трудный, но славный путь, начавшийся в 1990 году, достиг своей самой славной вершины с карабахской Победой. Земли, оккупированные Арменией, были освобождены в результате 44-дневной Отечественной войны." - говорится в сообщении министерства.