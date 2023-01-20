https://news.day.az/society/1530263.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 474 человека, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 215, вторую - 98, три и более - 131, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 30 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 939 457. Первую дозу вакцины получили 5 400 834, вторую - 4 876 581, три и более - 3 396 980, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 062 человека.
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