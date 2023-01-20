Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 474 человека, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 215, вторую - 98, три и более - 131, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 30 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 939 457. Первую дозу вакцины получили 5 400 834, вторую - 4 876 581, три и более - 3 396 980, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 062 человека.