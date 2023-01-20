https://news.day.az/society/1530300.html В Баку восстановлено движение на дорогах
В Баку восстановлено движение на дорогах
В Баку устранено ограничение, введенное на движение транспорта на ряде улиц и проспектов в Баку в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби.
Об этом в ответ на запрос Day.Az сказал старший инспектор Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку Араз Алескерли.
Отметим, в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби на ряде дорог движение было ограничено.
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