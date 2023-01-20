В Баку восстановлено движение на дорогах

В Баку устранено ограничение, введенное на движение транспорта на ряде улиц и проспектов в Баку в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сказал старший инспектор Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку Араз Алескерли.

Отметим, в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби на ряде дорог движение было ограничено.