https://news.day.az/society/1530370.html В Тертере мужчина украл электрические провода
В Тертере мужчина украл электрические провода
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением полиции Тартерского района, задержан мужчина, подозреваемый в краже электрических проводов, принадлежащих субартезианским скважинам, расположенным в нескольких селах района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на бардинскую региональную группу пресс-службы МВД, установлено, что это ранее судимый житель Бардинского района Мубариз Байрамов. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.
Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
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