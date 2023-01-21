В Тертере мужчина украл электрические провода

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением полиции Тартерского района, задержан мужчина, подозреваемый в краже электрических проводов, принадлежащих субартезианским скважинам, расположенным в нескольких селах района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на бардинскую региональную группу пресс-службы МВД, установлено, что это ранее судимый житель Бардинского района Мубариз Байрамов. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.

Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.