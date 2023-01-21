В Гяндже владелец ломбарда обокрал клиентов

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное расследование по уголовному делу Кязыма Мамедова (имя и фамилия условные), обвиняемого в присвоении имущества клиентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.az, на заседании под председательством судьи Фаига Махмудова был объявлен приговор.

Суд приговорил К.Мамедова к 4 годам, 10 месяцам и 9 дням лишения свободы. Обвиняемый будет отбывать наказание в колонии общего режима. Избранная в его отношении мера пресечения в виде полицейского надзора была заменена на арест.

Согласно материалам дела, Кязым Мамедов (1981 г.р.), будучи директором ломбарда ООO Gold Kredit, присвоил у своих клиентов золото и около 76 500 манатов. Потерпевшими по делу признаны около 40 граждан.

К.Мамедову, задержанному на основании жалоб потерпевших, были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде надзора полиции.