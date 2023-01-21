https://news.day.az/society/1530443.html Так будет выглядеть Центральный ботанический сад - ФОТО
Так будет выглядеть Центральный ботанический сад - ФОТО
В сети появились фотографии того, как будет выглядеть Центральный ботанический сад, расположенный в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, передает Day.Az.
Отметим, что данный проект разработан MB Architecs.
Напомним, что Центральный Ботанический сад в Баку в связи с ремонтными работами закрылся 19 ноября прошлого года.
Отметим, что на проведение работ по благоустройству, строительству и реконструкции Центрального ботанического сада выделено 25 миллионов манатов.
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