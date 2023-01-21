Так будет выглядеть Центральный ботанический сад

В сети появились фотографии того, как будет выглядеть Центральный ботанический сад, расположенный в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, передает Day.Az.

Отметим, что данный проект разработан MB Architecs.

Напомним, что Центральный Ботанический сад в Баку в связи с ремонтными работами закрылся 19 ноября прошлого года.

Отметим, что на проведение работ по благоустройству, строительству и реконструкции Центрального ботанического сада выделено 25 миллионов манатов.