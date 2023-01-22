Прокуратура о смертельном пожаре в центре отдыха в Гусаре

22 января около 04:00 в прокуратуру Гусарского района поступила информация о пожаре в отеле "Park Qusar".

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Гусарского района, сотрудники прокуратуры незамедлительно осмотрели место происшествия, были проведены необходимые следственные мероприятия.

По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за того, что дровяная печь (камин) была оставлена без присмотра в коттедже, расположенном в центре отдыха.

При пожаре погибли Эмин Бабаев, 1969 года рождения, Зульфия Бабаева, 1981 года рождения, Рауф Бабаев, 2005 года рождения (члены одной семьи) и Рустам Дадашов, 1973 года рождения.

В результате пожара также пострадали Лариса Репина, 1952 года рождения, Ольга Дадашова, 1950 года рождения, Наталья Дадашова, 1978 года рождения, Денис Репин, 1980 года рождения, Эмиль Дадашов, 2009 года рождения, Камилла Дадашова, 2016 года рождения.

Пострадавших госпитализировали в Гусарскую центральную районную больницу, им была оказана первая медицинская помощь.

В настоящее время их состояние стабильное.

В прокуратуре Гусарского района проводится расследование по данному факту.