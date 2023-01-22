Установлены личности погибших при пожаре в центре отдыха в Гусаре

Установлены личности погибших и пострадавших при пожаре в центре отдыха "Park Qusar".

Как сообщили Day.Az в Гусарской районной прокуратуре, 22 января около 4 часов утра в ведомство поступила информация о пожаре в одном из коттеджей в центре отдыха "Park Qusar".

При пожаре погибли Эмин Бабаев, 1969 года рождения, Зульфия Бабаева, 1981 года рождения, Рауф Бабаев, 2005 года рождения (члены одной семьи) и Рустам Дадашов, 1973 года рождения.