Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Утром и ночью местами прогнозируется слабый туман, ожидается северо-восточный ветер.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове и столице ночью составит 3-6, днем 8-11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм.рт.ст., относительная влажность прогнозируется на уровне 65-75%.

В регионах Азербайджана ожидается погода без осадков, однако ночью и утром местами пройдут осадки, в горных районах возможен снегопад.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем ​​7-11 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем ​​0-5 градусов мороза. Ночью и утром на дорогах в горных районах ожидается гололедица.