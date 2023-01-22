В Баку загорелся автомобиль
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В Хатаинском районе Баку загорелся автомобиль марки Hyundai.

Как сообщает Day.Az, в результате пожара сгорели моторный отсек щит управления, передние колеса и лобовое стекло транспортного средства.

Остальная часть машины была защищена от огня.

Огонь был потушен силами Государственной службы пожарной охраны.