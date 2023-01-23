В Баку проходит церемония прощания с заслуженной артисткой Азербайджана Тунзалей Алиевой

В Баку в мечети Гейдара проходит церемония прощания с заслуженной артисткой Азербайджана Тунзалей Алиевой, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии принимают участие родные и близкие Тунзали Алиевой, известные деятели культуры и искусства. Актриса будет похоронена на кладбище "Гурд Гапысы".

Напомним, что заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева скончалась на 50 году жизни 22 января после тяжелой и продолжительной болезни.

Тунзаля Алиева родилась 15 февраля 1973 года в городе Гянджа. В 1990 году поступила в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств на факультет "Актер драмы и кино". После окончания учебы некоторое время работала в частных театрах, а также Гянджинском государственном кукольном театре и Гянджинском государственном драматическом театре.

Также работала в Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы.

Тунзаля Алиева была ведущей ряда телепередач, однако особую известность ей принесло участие в шоу-программе "Çal-Çağır", где она выступала в образе "Топпуш баджи".

Несколько лет назад актрисе был поставлен онкологический диагноз. Летом 2018 года ей была проведена операция в Национальном центре онкологии в Баку.