Stadler Rail готов предложить Азербайджану сервисные услуги

Швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава Stadler Rail готов предложить ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сервисные услуги.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Stadler Rail, возможна поставка запасных частей, а также полное обслуживание поездов.

"Договор на поставку поездов FLIRT между Stadler Rail и АЖД предусматривает гарантию сроком два года. Гарантийные работы будут осуществляться на площадях депо ЗАО "Азербайджанские железные дороги"", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что в 2019 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Stadler Rail подписали контракт на поставку первых 10 одноэтажных поездов FLIRT, из которых четыре поезда спроектированы как межрегиональные дизель-электрические поезда, три электропоезда - как межрегиональные и три как региональные. Первые поезда по заказу сейчас находятся на разных производственных стадиях. Согласно графику, поставка четырёх дизель-электрических поездов планируется до конца 2023 года, а остальных шести - в 2024 году.