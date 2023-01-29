Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 января ожидается переменная облачность, местами пасмурно, днем ​​преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром прогнозируются слабый туман и изморось. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Днем осадки прекратятся. Местами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 1° тепла, днем - 7-10° тепла, в горах ночью - 10-15° мороза, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололедица на дорогах.