https://news.day.az/society/1533220.html Сахлаб Багиров освобожден от должности командира Отдельного полка полиции быстрого реагирования
Сахлаб Багиров освобожден от должности командира Отдельного полка полиции быстрого реагирования
Генерал-майор Сахлаб Багиров освобожден от должности командира Отдельного полка полиции быстрого реагирования МВД Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ.
Информацию об этом Trend подтвердили в МВД.
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