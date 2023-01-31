Бывший командир Отдельного полка полиции быстрого реагирования МВД Азербайджана, генерал-майор Сахлаб Багиров назначен на новую должность.

Как сообщает во вторник Day.Az, приказом министра внутренних дел Вилаята Эйвазова, Сахлаб Багиров назначен начальником Учебного Центра специального назначения Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана.

Данный факт подтвердили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Отметим, что вчера Багиров был освобожден от должности командира Отдельного полка полиции быстрого реагирования МВД Азербайджана.

В связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ.