Аграрный сектор в Азербайджане освобожден от всех видов налоговых платежей.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на втором Форуме по развитию агробизнеса.

Гадимова отметила, что в стране действуют различные виды субсидий и льготных кредитных механизмов для поддержки фермеров.

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