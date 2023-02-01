https://news.day.az/society/1533682.html Аграрный сектор в Азербайджане освобожден от всех видов налоговых платежей - замминистра
Аграрный сектор в Азербайджане освобожден от всех видов налоговых платежей - замминистра
Аграрный сектор в Азербайджане освобожден от всех видов налоговых платежей.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на втором Форуме по развитию агробизнеса.
Гадимова отметила, что в стране действуют различные виды субсидий и льготных кредитных механизмов для поддержки фермеров.
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