Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

В рамках мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) пресечена контрабанда 20 кг 400 гр наркотиков и 300 психотропных таблеток из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил пресс-центр ГПС.

30 января в 14:10 на служебном участке погранзаставы вблизи села Газахлар Физулинского района было обнаружено и изъято в 2 свертках 12 кг 400 гр марихуаны, в 21:30 служебном участке погранзаставы вблизи села Бахрамтепе Имишлинского района - 8 кг марихуаны и 300 таблеток "метадона М-40".

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.