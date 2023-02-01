В Мингячевирском водохранилище задержан браконьер

В ходе очередного рейда, проведенного в рамках мероприятий по борьбе с незаконным рыболовством, сотрудники полиции извлекли из воды сети, незаконно установленные на территории Мингячевирского водохранилища, а также различного рода снасти, используемые для ловли рыбы. Были приняты соответствующие правовые меры.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, во время мониторинга был задержан житель города Евлаха Джейхун Азизов, занимавшийся незаконной ловлей рыбы на территории под названием Ханабадский залив Мингячевирского водохранилища. У него изъяли в качестве вещественных доказательств 33 судака, синтетическую сеть длиной 200 м, использование которой запрещено законом, моторную лодку и два весла. Продолжаются следственные действия в отношении Дж.Азизова, подозреваемого в причинении ущерба природе на общую сумму в 1 089 манатов.

Управление полиции на водном транспорте просит граждан, занимающихся рыболовством и другими видами охоты, регулировать свою деятельность в соответствии с правилами, установленными законом, и не наносить ущерб природе.