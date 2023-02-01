https://news.day.az/society/1533782.html Повышается минимальная трудовая пенсия в Азербайджане
Повышается минимальная трудовая пенсия в Азербайджане
Минимальный размер трудовой пенсии повышается с 240 до 280 манатов.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О трудовых пенсиях", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 февраля 2023 года.
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