https://news.day.az/society/1533792.html В Азербайджане повышены зарплаты этих работников
В Азербайджане повышены зарплаты этих работников
Повышены ежемесячные должностные оклады работников рабочей группы Государственной комиссии по делам граждан, попавших в плен, пропавших без вести и взятых в заложники.
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
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