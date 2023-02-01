В Азербайджане повышены зарплаты этих работников
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Повышены ежемесячные должностные оклады работников рабочей группы Государственной комиссии по делам граждан, попавших в плен, пропавших без вести и взятых в заложники.

Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

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