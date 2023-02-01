В Азербайджане работники освобождаются от расходов на финансирование охраны труда

Работники не понесут никаких затрат, связанных с финансированием мероприятий по охране труда.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был рассмотрен законопроект об утверждении Конвенции Международной организации труда № 155 "О безопасности и гигиене труда".

Новость обновляется