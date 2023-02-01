https://news.day.az/society/1533800.html В Азербайджане отложено применение суммы софинансирования по ОМС
В Азербайджане отложено применение суммы софинансирования по ОМС
Процедура применения суммы софинансирования убытков или ущерба, причиненных страховым случаем, не покрываемых обязательным медицинским страхованием и выплачиваемых страхователем, откладывается еще на год
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон "О медицинском страховании".
В изменении отмечается, что срок применения софинансирования по ОМС откладывается до 1 января 2024 года.
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