https://news.day.az/society/1533805.html Прогноз погоды на февраль
Прогноз погоды на февраль
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на февраль.
Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в феврале будет близка к климатической норме.
Как сообщили в среду Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, предполагается, что месячное количество осадков будет близко к климатической норме, а в некоторых районах - чуть выше.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре