Прогноз погоды на февраль

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на февраль.

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в феврале будет близка к климатической норме.

Как сообщили в среду Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, предполагается, что месячное количество осадков будет близко к климатической норме, а в некоторых районах - чуть выше.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.