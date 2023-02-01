Радостная новость для владельцев жилья без документов

В Азербайджане около 450 000 домов не имеют документов. 400 000 из них расположены в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как передает Day.Az, об этом сообщил заместитель председателя правления Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики Эльшад Мамедов в программе Xəbər Ertəsi на телеканале Xəzər.

По его словам, не все дома без документов могут быть зарегистрированы.

"Здесь все дело в вопросах безопасности. Самовольно были построены дома на участках, где имеются высоковольтные линии электропередачи, газопроводы высокого давления, на охранных полосах железных дорог, прибрежных защитных полосах Каспийского моря и Куры, а также в оползневых зонах. Регистрировать такие дома нежелательно как с точки зрения здоровья человека, так и с точки зрения безопасности в целом. Гражданам не имеет смысла подавать документы на дома, расположенные в опасных зонах и на территориях, где нет инфраструктуры", - подчеркнул зампредседателя.

Э.Мамедов считает, что наилучший выход из ситуации - это снос домов, расположенных в опасных зонах.

"Но предусматриваются уступки с некоторыми условиями по участкам, где нет проблем, на перечисленных территориях", - заключил он.