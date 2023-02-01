https://news.day.az/society/1533857.html В Джалилабаде возбуждено уголовное дело против директора школы
В Джалилабаде возбуждено уголовное дело против директора школы
В прокуратуре Джалилабадского района было проведено расследование в связи с нарушениями в полной средней школе № 1 города Гейтепе Джалилабадского района.
Как сообщили в среду Day.Az в прокуратуре Джалилабадского района, в 2022 году в данной школе были выявлены обоснованные подозрения в причинении ущерба государственному бюджету в результате невыплаты заработной платы за учебные часы и внеклассные занятия.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение с использованием служебного положения) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.
Продолжается предварительное расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре