Вносятся изменения в Земельный кодекс Азербайджана

В Азербайджане отменяется требование о регистрации в государственном реестре недвижимости соответствующих сведений, связанных с передачей земель в аренду (пользование).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджана.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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