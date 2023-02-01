https://news.day.az/society/1533883.html Вносятся изменения в Земельный кодекс Азербайджана
Вносятся изменения в Земельный кодекс Азербайджана
В Азербайджане отменяется требование о регистрации в государственном реестре недвижимости соответствующих сведений, связанных с передачей земель в аренду (пользование).
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджана.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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