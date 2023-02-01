https://news.day.az/society/1533911.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
От коронавируса скончались 2 человека.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 983 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 698 человек вылечились, 10 087 человек скончался, число активных больных - 189.
За прошедшие сутки проведено 1 849 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 489 399 тестов.
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