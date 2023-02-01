В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом, 44 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

От коронавируса скончались 2 человека.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 983 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 698 человек вылечились, 10 087 человек скончался, число активных больных - 189.

За прошедшие сутки проведено 1 849 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 489 399 тестов.