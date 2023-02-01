Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 281 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 88, вторую дозу получили 93, бустерную дозу - 81 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 19.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 942 856, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 402 406, вторую дозу получили 4 877 112, бустерную дозу - 3 398 057человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 265 281 человек.